На дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 1 млн автомобилей утром 11 октября

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В пятницу утром, 11 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На автомобильных дорогах Подмосковья зафиксировали более 1 млн автомобилей, что на 1% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.