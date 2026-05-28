На дорогах Подмосковья утром 28 мая зафиксировали 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 28 мая составила 5 баллов, на трассах региона насчитывается более 1,4 млн автомобилей. Это на 44,2% выше средних показателей прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Актуальная информация о ситуации на дорогах и работе транспорта Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.