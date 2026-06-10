На дорогах Подмосковья утром 10 июня зафиксировали 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 10 июня составила 5 баллов. В регионе зафиксировали около 1,2 млн автомобилей, что на 13,1% выше средних значений прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения отмечены на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными за рулем, не отвлекаться на мобильные устройства, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию. Автомобилистам также рекомендуют избегать резких маневров.

Актуальную информацию о дорожной ситуации и работе транспорта в Подмосковье публикуют в официальном канале министерства: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.