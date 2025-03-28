На дорогах Подмосковья продолжается ямочный ремонт после зимы

Дорожные службы Московской области приводят дорожную сеть в порядок после зимы, ликвидируя дефекты покрытия на дорогах. Ремонтируются в том числе и небольшие дефекты покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ремонтные бригады увеличили темпы работ в связи с бесснежной зимой. В ходе генеральной уборки дорожной сети в марте на муниципальной сети отремонтировали более 48 тыс. ям, а на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» ликвидировали более 52 тыс. дефектов покрытия.

Частые перепады температуры отразились на состоянии дорожного покрытия. Оперативный ямочный ремонт позволяет обеспечить комфортное движение транспорта в период межсезонья.

Весь процесс оцифрован и фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) с геометками и фотоотчетом.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.