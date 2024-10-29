На дорогах Подмосковья подключили 17 новых линий освещения

В Московской области продолжается подключение новых линий освещения, построенных вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подключили еще четыре линии наружного освещения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ранее были подключены 13 участков в Солнечногорске, Щелкове, Электростали, Павлово-Посадском, Можайском, Раменском и Орехово-Зуевском округах. Сейчас специалисты подключили еще четыре новые линии освещения длиной 3 км на Можайском шоссе в Одинцовском округе, Рогачевском шоссе в Дмитровском округе и Быковском шоссе в Люберцах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Четыре новые линии подключили на двух участках Можайского шоссе в Одинцовском округе: от д. Капань до поворота на д. Труфановку и от остановки «Дачи» до остановки «Кладбище» в с. Крымское, а также на Быковском шоссе в п. Жилино-1 г. о. Люберцы и на Рогачёвском шоссе в с. Семёновское Дмитровского округа.

Продолжаются работы по подключению и введению в эксплуатацию линий на Егорьевском шоссе в г. о. Егорьевске и на участке от Каширского шоссе до южного въезда в Горки Ленинские в Ленинском округе.

Программу строительства 35 км линий освещения завершили ранее — новые линии появились на участках вылетных трасс в 11 округах. Ознакомиться с построенными участками можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.