На дорогах Подмосковья камеры начали фиксировать езду без шлема на мотоцикле

В Московской области в комплексы фотовидеофиксации (КФВФ) стали массово внедрять функцию по распознаванию езды без шлема на мототранспорте. Первые постановления за нарушения этого вида ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, вынесены в г. о. Балашиха, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В период межсезонья велась тщательная подготовка для того, чтобы КФВФ региона смогли начать распознавать этот сложный состав нарушений ПДД. Комплекс работ по повышению безопасности проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Чтобы нейросеть корректно работала, специалисты обработали более 1,5 млн эталонных изображений с камер. Этот функционал активно внедряется на большем количестве комплексов фотовидеофиксации, в первую очередь на комплексах «Азимут 4», 600 единиц которых были дополнительно установлены на дорогах Подмосковья в 2023 году. Это работа на опережение, которая позволяет снизить и предотвратить ДТП с тяжкими последствиями», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В период с января по конец мая на дорогах Подмосковья произошло 114 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли 14 человек, а 120 человек получили травмы разной степени тяжести, в том числе 26 детей. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 115 ДТП, в которых 15 человек погибли, 122 человека были ранены.

«Отмечу, что в этом году в 24 ДТП водители и пассажиры были без шлемов и защитной экипировки», — добавил Алексей Гержик.

Наличие или отсутствие шлема на первом этапе определяет искусственный интеллект по характерным признакам — так же, как и в случае с непристегнутыми ремнями безопасности. После того, как фото- и видеоматериалы с комплексов фотовидеофиксации проанализировала нейросеть, эти же материалы проверяются сотрудниками Госавтоинспекции, которые и принимают решение о вынесении штрафа. Любые сомнения инспектора трактуются в пользу водителей. В работу идут только точные снимки. При фиксации езды без шлема в автоматическом режиме собственники транспортных средств получают штраф в размере 1 тысячи рублей.

В ведомстве напомнили, что согласно п. 2.1.2 ПДД РФ, «водитель механического транспортного средства обязан при управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема». Шлем является важнейшей частью защитной экипировки мотоциклиста. По данным Всемирной организации здравоохранения, использование шлема может снизить риск смерти при аварии более чем в 6 раз, а риск черепно-мозговой травмы на 74%.

Комплексная работа по профилактике и пресечению правонарушений, влекущих аварийность с тяжкими последствиями, на территории Московской области будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.