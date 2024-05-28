На дорогах Королева начали наносить дорожную разметку

На обновленных дорогах в Королеве начали наносить дорожную разметку. Горизонтальная дорожная разметка наносится термопластиком, говорится на сайте администрации муниципалитета.

Это современный материал, который имеет более высокую износостойкость, его эксплуатационный срок может доходить до 1,5 лет.

«Работы уже выполнены на отремонтированной Пионерской улице и минувшей ночью дорожные рабочие начали наносить разметку и на улице Исаева. Напомним, в этом году в наукограде отремонтируют дорожное покрытие площадью более 23 тыс. кв. метров», — следует из сообщения пресс-службы.

Работы пройдут на пяти участках муниципальных автомобильных дорог: ул. Пионерская, ул. Исаева, ул. Полевая, мкр. Болшево, ул. Декабристов, ул. Лесопарковая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.