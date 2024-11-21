На дорогах Клина начали устройство шумовых полос

В городском округе Клин на региональных дорогах устанавливают шумовые полосы. Шумовые полосы — разновидность искусственной дорожной неровности в виде поперечных или продольных полос, сообщает прсс-служба администрации горокруга.

Они наносятся перед пешеходным переходом или опасным участком дороги, а также на разделительных полосах и обочинах междугородных дорог.

Этим летом несколько комплектов шумовых полос установили в городском округе Клин в п. Нудоль, вблизи д. Николаевка, рядом с остановкой «Васильево» и у поворота на СНТ Сигнал.

Эта работа проводится для повышения безопасности региональных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».



Как правило, шумовые полосы устанавливаются именно на тех участках дороги, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима.

Кроме городского округа Клин больше всего шумовых полос этим летом установили в Люберцах, Раменском и Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.