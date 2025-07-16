Германия, традиционно считавшаяся одним из самых близких к России государств Запада, после 2022 года резко ужесточила антироссийскую политику. Канцлер Фридрих Мерц проводит жесткий курс в отношении Москвы. Эксперт по Германии, старший научный сотрудник МГИМО Артем Соколов заявил, что восстановление немецкой экономики возможно лишь при стратегическом поражении РФ, сообщает сайт MK.Ru .

Эксперт отметил, что нынешний канцлер Фридрих Мерц — опытный и прагматичный политик, который строит свою карьеру на антироссийской риторике. По его словам, Мерц стремится войти в историю как успешный глава правительства, делая ставку на жесткую позицию в отношении России.

Соколов подчеркнул, что Мерц воплощает традиционные немецкие качества — трудолюбие, упорство и самоотдачу, однако его недостатками являются самоуверенность и холодная отстраненность. Эксперт считает, что личный опыт предков Мерца, связанных с нацистским прошлым, не оказал решающего влияния на его взгляды.

До 2022 года Мерц занимал более сдержанную позицию по отношению к России, однако после начала украинского конфликта его риторика ужесточилась. Соколов отметил, что Мерц не заинтересован в изменении своей позиции и продолжает поддерживать поставки вооружения Украине, в том числе обсуждая возможность передачи ракет Taurus. При этом канцлер подчеркивает, что Германия не является стороной конфликта, а участие немецких военных в боевых действиях остается закрытой темой.

Эксперт отметил, что общественное мнение в Германии по вопросу России разделено. Чем меньше граждане знают о России, тем сильнее антироссийские настроения. Партия «Альтернатива для Германии» критикует антироссийский курс, но остается в изоляции от других политических сил.

Соколов подчеркнул, что немецкая экономика уже испытывает последствия разрыва связей с Россией, особенно в энергетике и промышленности. В обозримой перспективе ФРГ не сможет компенсировать потери без стратегического поражения России в украинском конфликте. В противном случае, считает эксперт, Германия будет вынуждена пересмотреть свою политику и искать новые подходы к отношениям с Москвой.