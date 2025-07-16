Эксперт рассказал, как Германия будет налаживать отношения с Москвой
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Германия, традиционно считавшаяся одним из самых близких к России государств Запада, после 2022 года резко ужесточила антироссийскую политику. Канцлер Фридрих Мерц проводит жесткий курс в отношении Москвы. Эксперт по Германии, старший научный сотрудник МГИМО Артем Соколов заявил, что восстановление немецкой экономики возможно лишь при стратегическом поражении РФ, сообщает сайт MK.Ru.
Эксперт отметил, что нынешний канцлер Фридрих Мерц — опытный и прагматичный политик, который строит свою карьеру на антироссийской риторике. По его словам, Мерц стремится войти в историю как успешный глава правительства, делая ставку на жесткую позицию в отношении России.
Соколов подчеркнул, что Мерц воплощает традиционные немецкие качества — трудолюбие, упорство и самоотдачу, однако его недостатками являются самоуверенность и холодная отстраненность. Эксперт считает, что личный опыт предков Мерца, связанных с нацистским прошлым, не оказал решающего влияния на его взгляды.
До 2022 года Мерц занимал более сдержанную позицию по отношению к России, однако после начала украинского конфликта его риторика ужесточилась. Соколов отметил, что Мерц не заинтересован в изменении своей позиции и продолжает поддерживать поставки вооружения Украине, в том числе обсуждая возможность передачи ракет Taurus. При этом канцлер подчеркивает, что Германия не является стороной конфликта, а участие немецких военных в боевых действиях остается закрытой темой.
Эксперт отметил, что общественное мнение в Германии по вопросу России разделено. Чем меньше граждане знают о России, тем сильнее антироссийские настроения. Партия «Альтернатива для Германии» критикует антироссийский курс, но остается в изоляции от других политических сил.
Соколов подчеркнул, что немецкая экономика уже испытывает последствия разрыва связей с Россией, особенно в энергетике и промышленности. В обозримой перспективе ФРГ не сможет компенсировать потери без стратегического поражения России в украинском конфликте. В противном случае, считает эксперт, Германия будет вынуждена пересмотреть свою политику и искать новые подходы к отношениям с Москвой.