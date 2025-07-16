Вассерман заявил, что западные страны не имеют права на раздел Украины
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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что ни одна западная страна не вправе претендовать на то, чтобы русские люди оставались вне России, комментируя возможные сценарии раздела Украины, сообщает aif.ru.
Анатолий Вассерман прокомментировал обсуждаемые в СМИ сценарии раздела Украины. По его словам, все земли, которые поляки называли Украиной, являются русскими. Депутат отметил, что попытки сделать местных жителей антирусскими не увенчались успехом.
«Мой сценарий простой — Краков брать не будем. Все земли, для которых поляки придумали название Украина, — это русские земли. И хотя поляки пытались сделать местных жителей антирусскими, им этого не удалось. Громадное большинство жителей земель, где пытаются осуществить польскую идею „Украина — не Россия“, остаются русскими, по крайней мере, по родному языку, используемому в повседневном общении. Исходя из этого, какое у кого есть право претендовать на то, чтобы русские люди оставались вне России?» — пояснил Вассерман.
Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* предположил, что Украину могут разделить на три части: восток и юг перейдут под контроль России, запад будет ориентирован на США и ЕС, а центральная часть останется нейтральной.
Кроме того, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung допускало, что украинским войскам, возможно, придется отойти за Днепр, если удержать нынешние позиции не удастся. В этом случае Киев фактически признает потерю Донбасса, но сможет избежать окружения своих сил.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.