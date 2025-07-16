Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что ни одна западная страна не вправе претендовать на то, чтобы русские люди оставались вне России, комментируя возможные сценарии раздела Украины, сообщает aif.ru .

Анатолий Вассерман прокомментировал обсуждаемые в СМИ сценарии раздела Украины. По его словам, все земли, которые поляки называли Украиной, являются русскими. Депутат отметил, что попытки сделать местных жителей антирусскими не увенчались успехом.

«Мой сценарий простой — Краков брать не будем. Все земли, для которых поляки придумали название Украина, — это русские земли. И хотя поляки пытались сделать местных жителей антирусскими, им этого не удалось. Громадное большинство жителей земель, где пытаются осуществить польскую идею „Украина — не Россия“, остаются русскими, по крайней мере, по родному языку, используемому в повседневном общении. Исходя из этого, какое у кого есть право претендовать на то, чтобы русские люди оставались вне России?» — пояснил Вассерман.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* предположил, что Украину могут разделить на три части: восток и юг перейдут под контроль России, запад будет ориентирован на США и ЕС, а центральная часть останется нейтральной.

Кроме того, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung допускало, что украинским войскам, возможно, придется отойти за Днепр, если удержать нынешние позиции не удастся. В этом случае Киев фактически признает потерю Донбасса, но сможет избежать окружения своих сил.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.