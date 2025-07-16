Верховный суд опроверг связь с Telegram-каналом под своим названием

Верховный суд заявил, что не имеет отношения к популярному аккаунту в Telegram

Верховный суд России сообщил, что не связан с Telegram-каналом «Верховный суд РФ», несмотря на его популярность и использование официального названия, сообщает сайт MK.Ru .

Telegram-канал под названием «Верховный суд РФ» оказался неофициальным и не имеет отношения к главному суду страны. Журналисты обратили внимание на канал после появления в нем рекламы, не связанной с судебной деятельностью.

В частности, в канале размещалась информация о родительском собрании и предлагалась возможность опубликовать рекламу за 15 тыс. рублей. Это вызвало вопросы у представителей СМИ, которые обратились за разъяснениями в службу общественных связей Верховного суда.

Сотрудники суда пояснили, что данный Telegram-канал не является официальным ресурсом и не связан с Верховным судом. Попытки связаться с администраторами канала не принесли результата. На данный момент не найдено способов предотвратить ассоциацию суда с этим аккаунтом.