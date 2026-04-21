На дорогах Ямала ИИ начнет искать машины в розыске и угоне

Нейросеть для поиска автомобилей в розыске и угоне запустят в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе запустят нейросеть для поиска автомобилей в розыске и угоне. Система уже подключена к 20 дорожным камерам, сообщает «Север-Пресс» .

Новая система видеоаналитики на основе искусственного интеллекта будет в реальном времени отслеживать машины, скрывшиеся с места ДТП или объявленные в розыск. Алгоритмы считывают изображения с камер на основных дорогах региона и распознают транспорт по номеру, модели и цвету, сопоставляя данные с базой правоохранителей.

«Алгоритмы видеоаналитики на основе искусственного интеллекта считывают изображения с видеокамер, расположенных на основных дорогах Ямала. Автомобили распознаются нейросетью по номеру, модели, цвету и сопоставляются с базой машин, находящихся в разработке правоохранителей», — сообщили в компании-разработчике.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук напомнил, что в 2023 году в регионе запустили систему Find Face Multi для поиска преступников и пропавших людей. Сейчас она работает на улицах, площадях и транспортных узлах городов.

Директор департамента региональной безопасности ЯНАО Илья Лян сообщил, что к ИИ-аналитике подключено около двух тысяч городских камер, и примерно каждое четвертое преступление раскрывается с ее помощью.

«Нейросеть используется на 20 дорожных камерах. Мы рассчитываем, что применение нейросетей на дорогах поможет не только быстрее находить злоумышленников, но и предотвращать, например, побег с места ДТП или угон автомобиля — как минимум потому что виновник будет знать, что найти его можно будет за считанные секунды», — пояснил Лян.

