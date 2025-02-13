На дорогах Долгопрудного работают 19 единиц различной техники 13 февраля

В Долгопрудном дорожные и коммунальные службы продолжают работы по уборке и содержанию территорий округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказали в отделе транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного, сегодня, 13 февраля, на дорогах города работают 19 единиц различной техники и 29 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Проводится очистка проезжей части, тротуаров и остановок, уборка урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог и другие мероприятия.

Идут работы на путепроводе Хлебниково, улицах Заводская, Коммунальная, Южная, Ворошилова, Первомайская, Дирижабельная, Набережная, а также в других частях округа.

По городу проводится замена стекол на остановках, а также перильных ограждений.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании и если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.