На дачных автобусных маршрутах Мострансавто совершено более 400 поездок

С 1 апреля начал работу ряд сезонных маршрутов: № 31 «Балашиха-2 – Новский квартал» (МАП № 11 г. Балашиха), два маршрута № 33 «Молодежный – ст. Гривно – Лесные Поляны» и № 34 «платф. Кутузовская – Сынково» из МАП № 5 г. Подольск. В текущем году автобусное движение будет осуществляться по 44 дачным маршрутам. Дополнительное транспортное сообщение организовано в 23 городских округах региона, включая Воскресенск, Егорьевск, Шатуру, Истру и другие.



Автобусы перевозят жителей и гостей Московской области от автовокзалов и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам. Чтобы обеспечить удобство пассажиров, расписание маршрутов согласовано с графиком движения пригородных электропоездов. Автобусы курсируют по сезонным маршрутам по пятницам, субботам и воскресеньям. Самые продолжительные дачные маршруты будут работать до 4 ноября.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об открытии четырех разноуровневых пешеходных перехода. Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».



«До конца года введем 4 разноуровневых — в Ленинском, Серпухове, Раменском, а также в Люберцах — им уже пользуются люди, сейчас завершаем установку лифтов. Еще один переход недавно открыли в Реутове», — заявил губернатор.