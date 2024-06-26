На БКЛ в Москве достраивают вестибюль станции «Авиамоторная»

Власти: вестибюль будет иметь выходы на улицы Авиамоторная и Красноказарменная

В Москве продолжаются работы во втором вестибюле «Авиамоторной» на Большой кольцевой линии. Сейчас специалисты прокладывают инженерные системы и занимаются пусконаладкой, уже проверили эскалаторы и лифты, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Будущий вестибюль позволит пассажирам выйти на улицы Авиамоторная и Красноказарменная, которые находятся за железнодорожными путями от станционного комплекса», — уточнил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Строители уже уложили большую часть кабелей на станции, заканчивают монтаж систем электроснабжения, освещения, вентиляции и видеонаблюдения. Сейчас на станции устанавливают турникеты и досмотровое оборудование. Эскалаторы прошли пусковые испытания, лифты — техническое освидетельствование.

Кроме того, в вестибюле закончены монолитные работы, для его возведения специалисты использовали около 7 тысяч кубометров бетона. Завершаются архитектурно-отделочные работы. Пол отделали гранитом, а стены — мрамором. Благоустроили строители и территорию вблизи станции, на улице, скоро там появится газон.