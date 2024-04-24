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На Белорусском и Савеловском направлениях запустят автобусы 28–30 апреля

28–30 апреля будет скорректирован график движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Расписание автобусов сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте ЦППК.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.