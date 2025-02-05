На автобусах с баннерами «Зима в Подмосковье» совершено более 660 тыс поездок

С середины декабря на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто» курсируют 60 тематически брендированных автобусов большого класса в рамках проекта правительства Московской области «Зима в Подмосковье». За этот период зафиксировано более 660 тыс. поездок на этих транспортных средствах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По социальным картам было совершено более 340 тыс. операций, банковскими картами проезд оплачен свыше 220 тыс. раз. Транспортные карты «Стрелка» всех видов и «Тройка» суммарно набрали почти 95 тыс. трансакций.

Туристический проект «Зима в Подмосковье» знакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в разных городах Подмосковья. Внешние борта ТС украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью».

В этих ТС действуют стандартные условия проезда, оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами «Стрелка», «Тройка» (тариф «Кошелек»), также в них можно зафиксировать проезд социальными картами.

«Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ежегодно участвует в акциях «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье», направленных на повышение туристической привлекательности региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.