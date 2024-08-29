На 7 региональных дорогах Подмосковья провели ремонт искусственных неровностей

Специалисты Мосавтодора провели ремонт повреждённых искусственных неровностей на 7 региональных дорогах в 6 городских округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Искусственные неровности восстановили на улицах Лесной и Угрешской в Дзержинском, Лихачевском шоссе в Долгопрудном, ул. Шишунова в Талдоме, ул. Школьной в селе Матыра г. о. Луховицы, а также на Туполевском шоссе рядом с СНТ Отдых в г. о. Жуковский и на дороге в поселке санатория имени Герцена Одинцовского округа.

Искусственные неровности разного типа — резинокордовые и асфальтобетонные устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети специалистами Мосавтодора проводится еженедельно. В рамках обследований особое внимание уделяют всем элементам, влияющим на безопасность дорожного движения и оперативно ремонтируют их в случае обнаружения повреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.