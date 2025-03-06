На 40 ж/д станциях Подмосковья проходит акция «Сохрани себе жизнь»

В акции принимают участие волонтеры, представители Минтранса Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, «Центральная ППК» и РЖД, которые не только напоминают правила безопасного пребывания на ж/д объектах, но и поздравляют женщин с наступающим праздником, даря им цветы.

«С начала этого года на ж/д погибло 38 человек — большинство случаев произошли из-за несоблюдения жителями правил безопасности. В связи с увеличением числа смертельных случаев специалисты стали чаще проводить подобные акции на станциях Подмосковья. В этом году акция «Сохрани себе жизнь» проходит уже в третий раз», — рассказали в ведомстве.

В качестве профилактической работы в регионе ежедневно проводятся рейды и дежурства — они помогают привлечь внимание жителей к правила безопасности и снизить вероятность травмирования на железной дороге. Всего с начала года провели более 1200 профилактических рейдов.

Также Подмосковье в рамках борьбы со смертностью также строят и реконструируют надземные и наземные пешеходные переходы через железнодорожные пути, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям и устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил прохода.

Жителей и гостей региона призвали следовать правилам: не прыгать с платформ, не отвлекаться на телефон и переходить через ж/д пути только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.