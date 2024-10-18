На 12 дорогах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 12 региональных дорогах в девяти населенных пунктах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве.

Знаки отремонтировали в черте городов: на ул. Загорской в Дмитрове, улицах Ленина и Юбилейной в Истре, ул. Советской в Луховицах, ул. Октябрьской в Зарайске, улицах Наркомвода и Фрунзе, улицах 1-й Московской и Карла Маркса в Серпухове и на проспекте Науки в Пущине.

В малых населенных пунктах знаки отремонтировали на ул. Центральной в деревне Новое Подвязново Богородского округа и на ул. Шоссейной в деревне Стеблево Волоколамского округа.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.