На 11 дорогах Подмосковья отремонтировали светофоры

Ремонтные работы провели на ул. Пионерской в Коломне, проспекте Мира во Фрязине, ул. Центральной в Щёлкове, ул. Советской Конституции в Ногинске, ул. Новой в д. Кузнецы Павлово-Посадского округа, Монинском шоссе в СНТ Здоровье Лосино-Петровского округа и на Октябрьском проспекте и проспекте Победы в Люберцах. Также ремонт светофоров провели в Раменском округе на ул. 100-й Свирской Дивизии в черте города и на ул. Центральной в селе Речицы.

А на Московском шоссе в Сергиевом Посаде была обнаружена неисправная вызывная кнопка пешеходного светофора. Из-за неработающей кнопки светофор не переключался в режим «зеленого» света для пешеходов — ее оперативно починили.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.