МЖД усиливает профилактическую работу с несовершеннолетними в Подмосковье

С целью формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов работники столичной магистрали усилили профилактическую работу с гражданами, в том числе с несовершеннолетними. Акция «Путь твоей безопасности» проводится с 5 по 19 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Особую тревогу вызывают случаи травмирования на объектах железнодорожной инфраструктуры детей и подростков. За 11 месяцев 2024 года их количество увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 35 до 44 человек. При этом самым распространенным нарушением среди несовершеннолетних стало хождение по путям в неустановленных местах перед приближающимся поездом — 22 случая. Крайнюю обеспокоенность вызывают и увеличившиеся в три раза по сравнению с прошлым годом случаи зацепинга. В результате падения с внешних элементов подвижного состава в этом году пострадали 9 подростков (в 2023 году их было 3).

В преддверии зимних школьных каникул железнодорожники развернули усиленную информационно-разъяснительную работу во всех регионах дороги. Профилактические мероприятия проходят в учреждениях школьного и дошкольного образования. Особое внимание уделяется тем учреждениям, которые находятся вблизи стальной магистрали.

В ходе профилактических мероприятий используются видеоролики, раздаются буклеты, ребята также приглашаются в учебные центры МЖД, где при помощи специальных тренажеров знакомятся с работой машинистов и понимают, что мгновенно поезд остановить невозможно.

Кроме того, железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проводят рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Граждан призывают неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Родителей и педагогов просят напоминать детям о необходимости переходить пути только в определенных для этого местах, снимать капюшоны, не использовать наушники при пересечении железной дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.