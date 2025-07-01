Жену бойца СВО попросили сдать тело мужа обратно в морг прямо на кладбище

Супругу погибшего бойца СВО попросили «сдать» тело мужа обратно в морг. Такое предложение она услышала уже на кладбище, когда приехала, чтобы похоронить близкого человека, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Женщина рассказала, что ее мужа не могли найти в зоне спецоперации на протяжении 1,5 лет. Когда тело все же доставили домой, она организовала похороны, но в назначенный день не смогла проститься с супругом.

Уже на кладбище оказалось, что могила не готова к погребению. Расстроенная вдова связалась с представителями ритуальной службы по телефону, а те предложили «сдать» тело мужчины в морг на время, пока могила не будет готова.

«Предлагала сдать тело обратно в морг, попрошу заметить, не привезти обратно, а сдать, как какой-то товар», — пожаловалась женщина.

Предать тело земле удалось только после приезда военкома и директора кладбища. Вдова заявила, что планирует подать в суд на ритуальную службу.