Сборная жителей Дмитрова сыграет с командой звезд российского футбола 5 июля

Дмитров готовится встретить настоящий спортивный праздник. 5 июля сборная жителей муниципального округа сыграет с командой звезд российского футбола во главе с Дмитрием Аленичевым, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча состоится в рамках четвертого летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор».

​В матче с жителями Дмитрова впервые в составе команды «Легенды футбола» сыграет трехкратный чемпион России, обладатель двух Кубков России, двукратный обладатель звания «Вратарь года» Руслан Нигматуллин. Также на поле стадиона «Локомотив» выйдут: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Дмитрий Вязьмикин.

​За тактическую модель и расстановку звездных игроков на поле традиционно отвечает бессменный наставник команды Легенд, трехкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

​Еще больше интриги и азарта зрителям на трибунах придадут остроумные реплики профессиональных комментаторов Олега Жолобова и Виктора Гусева.

Центральное место на каждом мероприятии проекта занимают юные спортсмены из местных футбольных команд. Прославленные игроки перед началом игры с жителями Дмитрова проведут мастер-классы для подрастающего поколения футболистов. Помимо этого, в программу спортивного праздника войдут интерактивные развлечения для детей и их родителей, лотерея с подарками и тематические площадки с футбольными аттракционами.

За четыре года «Легенды» провели свыше 40 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Напомним, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Дата проведения: 5 июля 2025 года.

Место проведения: Дмитров, улица Комсомольская, 33, стадион «Локомотив».

Программа мероприятий:

11:00 — начало мастер-классов от игроков команды «Легенды футбола»;

12:00 — торжественное открытие мероприятия, начало гала-матча.

Для СМИ предусмотрена аккредитация. Заявки с указанием ФИО, наименования СМИ, должности необходимо прислать на почту пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru до 16:00 4 июля 2025 г. Дополнительная информация по телефону: +7 915-351-98-96 (Татьяна), +7 915-103-04-69 (Анастасия).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.