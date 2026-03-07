МЖД: расписание задержанных под Рязанью поездов вводят в график
В Рязанской области на участке Рязань-1—Лесок ведут восстановительные работы после утренней поломки. Поезда ходят по одному пути в реверсивном режиме, сообщает пресс-служба «Московской железной дороги».
Пассажирские поезда, которые были задержаны в Рязанской области, поэтапно вводятся в график. Также они прибыли в пункты назначения.
7 марта в 01:58 на перегоне Рязань-1—Лесок в Рязанской области была повреждена ж/д инфраструктура. Исчезло напряжение контактной сети.
Поезда временно перестали ходить. Задерживалось 11 составов.
