Движение поездов на участке между станциями Рязань-1 и Лесок в Рязанской области возобновлено в полном объеме, об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги в Telegram-канале .

7 марта в 13:37 специалисты завершили ремонт на указанном перегоне и открыли для движения второй главный путь.

В данный момент движение всех составов на указанном отрезке осуществляется по двум путям в соответствии с установленным расписанием.

ОАО «Российские железные дороги» прилагает усилия для постепенного возврата к обычному графику поездов, следование которых было задержано.

Актуальные данные о движении железнодорожного транспорта доступны через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте компании.

Также для связи доступен бесплатный круглосуточный телефон Службы поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00.

