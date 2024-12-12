«Мы долго ездили по старым тарифам»: автоэксперт об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Тарифную сетку штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России долгое время не изменяли. Поэтому сейчас настало время, когда законодательные власти решили пересмотреть старые нормы, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

Ранее Госдума повысила штрафы за ряд нарушений ПДД, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Кроме штрафов изменится и размер скидки при быстрой оплате: вместо 50% теперь будет 25%.

«Слишком много времени прошло, пока нас сопровождали штрафы в их старом ценовом диапазоне. Все мы в той или иной мере являемся нарушителями. Нет-нет, а где-нибудь скорость превысим. Касаемо штрафов, это не та история, которая должна индексироваться, так как их задача — стимулировать нас к безопасному вождению», — сказал Егоров.

Он отметил, что СМИ «подсветили» повышение штрафов за самые популярные нарушения ПДД. Эксперт уверен, что в скором времени повысится плата и за все остальные нарушения.

Собеседник агентства связывает это с тем, что для выявления нарушений преимущественно используются видеокамеры.