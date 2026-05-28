МВД введет поэтапный допуск для начинающих водителей

В России планируют ввести поэтапный допуск к управлению автомобилем для водителей с небольшим стажем. МВД должно подготовить предложения к 2027 году, сообщает Общественное Телевидение России .

Правительство утвердило документ о введении поэтапного допуска к управлению автомобилем для недавно получивших права. МВД поручено проработать механизм и отчитаться к 2027 году, полноценный законопроект может появиться в 2028-м. Инициатива связана с ростом аварийности среди водителей со стажем до двух лет.

Рособрнадзор летом 2025 года подтвердил увеличение числа ДТП по вине молодых автомобилистов. МВД уже утвердило критерии оценки автошкол: будут учитывать долю сдавших экзамены с первого раза и статистику аварий выпускников. Рейтинги разместят на сайте Госавтоинспекции, первые отчеты подготовят по итогам 2027 года.

Конкретные ограничения пока не названы. СМИ допускают запрет ночной езды или движения по автомагистралям, а также сохранение знака «У» до определенного стажа без нарушений.

«Через такое количество времени человеку начинает казаться, что он все знает, поэтому он начинает превышать скорость. Это уже больше психологический аспект поведения», — сказал автоэксперт Андрей Осипов.

Автоюрист Лев Воропаев поддержал идею ограничений, но указал на проблему контроля из-за сокращения числа инспекторов и возможностей камер. Он назвал разумным запрет ночного движения, тогда как часть экспертов предложила увеличить объем практики и число маршрутов в автошколах.

