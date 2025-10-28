МВД: водители, получившие госзнаки без флага до изменений, не обязаны их менять

Российские автомобилисты, которые получили государственные регистрационные знаки до вступления в силу изменений об обязательном наличии флага РФ на автономерах, не обязаны их менять, сообщает РИА Новости .

С этого года наличие изображения триколора на регистрационных госзнаках со световозвращающим покрытием обязательно.

Однако, как подчеркнули в пресс-службе МВД РФ, водители не должны менять свои номера, если они получили их до вступления данных изменений в силу, т. е. до 1 января 2025 года.

Регистрационные подразделения ГАИ выдают госзнаки для машин в стране в строгом соответствии с положениями действующего нацстандарта, по которому предусмотрено обязательное наличие изображения флага.

По части 1 статьи 12.2 КоАП России, за управление машиной с нестандартными госзнаками владельцу грозит административная ответственность в виде предупреждения или штраф в 500 рублей.

