МВД России ужесточит экзамены на водительские права с 2027 года

МВД России предложило ужесточить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав. Поправки коснутся как теоретической, так и практической частей испытаний. В экзаменационных классах появятся камеры и микрофоны, а записи будут использоваться при разбирательствах.

«Если мы будем допускать такие моменты, какие у нас водители будут? Сейчас все идет вперед, в ногу со временем и те шпаргалки, которые мы писали на ладонях, они превратились немного в другие. Поэтому все намного сложнее, и слава Богу!» — сказал руководитель автошколы Павел Черезов.

Срок сдачи практического экзамена сократят с 6 месяцев до 60 дней. За это время экзаменационное подразделение ГИБДД должно предоставить автомобиль и инспектора для проверки навыков кандидата. В случае неудачи пересдавать придется не только практику, но и теорию. Кандидаты на получение прав отмечают, что сокращение сроков усложнит подготовку.

Анна Черникова, сдающая экзамен повторно, считает, что дополнительная проверка знаний не всегда необходима. Александра Иванова добавила, что раньше было удобнее готовиться, когда времени было больше.

Еще одно нововведение — отказ от бумажных медицинских справок. Теперь их будут оформлять в электронном виде и загружать в единый цифровой реестр.

Главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин подчеркнул, что изменения необходимы из-за большого числа кандидатов и высокой нагрузки на ГИБДД.

В МВД объяснили ужесточение правил ростом числа ДТП с участием неопытных водителей. Начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД по Нижегородской области Жанна Осипова сообщила, что в 2025 году по вине водителей со стажем до 2 лет произошло 274 аварии, в которых погибли 25 человек и 382 получили ранения.

