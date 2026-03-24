МВД РФ до осени не сможет выписывать штрафы за отсутствие ОСАГО с помощью камер

Полиция пока не может выписывать штрафы россиянам за отсутствие ОСАГО с использованием камер. Взыскания будут приходить осенью 2026 года, сообщает Baza .

В МВД отметили, что пока у ведомства отсутствует техническая возможность автоматически выписывать штрафы водителям без ОСАГО с использованием камер. Система пока еще не готова.

При этом на ее создание уже подписали государственный контракт, рассказали Baza в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Функционировать система может начать уже в октябре.

Планируется, что камеры будут сверять базы ГАИ с Национальной страховой информационной системой (НСИС) по государственному и VIN-номеру машины. Если выяснится, что водитель ездит без ОСАГО, он получит штраф. Взыскание отправят на Госуслуги. Проверки, как отметили в РСА, будут проводить в один момент во всех регионах РФ.

