МВД не будет усиливать контроль за техсостоянием автомобилей старше 10 лет

В МВД России заявили, что не планируют усиливать контроль за техническим состоянием машин, возраст которых превышает 10 лет, пишет ТАСС .

«Эта информация не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Ранее в CarExpo сообщили, что в РФ усилят надзор за автомобилями старше десяти лет.

Ранее руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша сообщала, что с мая текущего года новые автомобили могут подорожать, в том числе поставки по параллельному импорту — до 20%, из-за новых правил расчета утилизационного сбора на транспортные средства, ввозимые в Россию с территорий стран ЕАЭС.