Музыкальная разметка появилась на трассе в Нижегородской области

Проезжая по некоторым участкам трассы М-12 «Восток» во Владимирской и Нижегородской областях с соблюдением скоростного режима, водители могут услышать знакомые мотивы «Калинки-Малинки», сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ГК «Автодор».

Необычная разметка нанесена на 260 км в направлении Москвы, а также на 144 и 413 км по направлению к Казани. Ее цель — не допустить засыпания водителей за рулем и повысить их концентрацию во время движения.

Кроме того, музыкальная разметка призвана стимулировать интерес туристов к этим регионам.

Стоит отметить, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил приоритетную задачу — добиться снижения смертности на дорогах к 2030 году в 1,5 раза.