Мурашов: жители Подмосковья требовали запретить движение фур в снегопад

В Московской области за последние годы зафиксирован рекордный снегопад. За прошедшие 72 часа выпало около 60 сантиметров осадков. Из-за снегопада жители Подмосковья массово жаловались на фуры, которые блокировали в том числе въезды на МКАД и создавали огромные пробки, они просили запретить проезд такой технике в снежные дни, об этом рассказал зампредседателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Работы по очистке территории проводятся в круглосуточном режиме, с особым упором на бесперебойное движение по дорогам местного значения в часы утренних перевозок.

На улицах непрерывно работает более 7 тысяч единиц специализированной техники: снегоуборочные машины, погрузчики, грузовики для транспортировки снега, компактные погрузчики, тракторы МТЗ и малогабаритное оборудование, такое как ручные роторы.

В процесс уборки вовлечено приблизительно 30 тысяч человек, включая более 2 тысяч сотрудников административного звена коммунальных служб и добровольцев Подмосковья.

Жалобы населения

В период снегопада зафиксированы случаи блокировки дорог и съездов на федеральные трассы большегрузными автомобилями. В подобных ситуациях привлекаются дополнительные силы и специализированная техника. За последние трое суток эвакуировано более 130 крупнотоннажных машин. Для обеспечения безопасного движения по региональным дорогам задействовано свыше 600 единиц специальной техники и 1,2 тысячи дорожных рабочих.

«Конечно, очень большой объем жалоб у нас попал на фуры. На то, сколько они создали у нас проблем при въезде в город и из города. Фуры вставали в правых рядах и блокировали заезды, в том числе на МКАД. Это создавало большие сложности. Очень много времени уходило на то, чтобы их растаскивать. Мы направляли туда дополнительные силы, забирали технику, тягачи у наших перевозчиков „Мострансавто“, и они очень много потратили на это усилий, чтобы сократить время нахождения в пробке и вообще избежать ее к утру, например», — рассказал Мурашов.

Приоритетные задачи

По словам Мурашова, приоритетными задачами являются: расчистка входных зон многоэтажных жилых зданий и лестниц, обеспечение доступа к важным социальным объектам, уборка центральных улиц с маршрутами общественного транспорта и контейнерных площадок, а также очистка остановок общественного транспорта и подходов к ним.

Не меньшее внимание уделяется очистке остановочных пунктов и подходов к ним. Ежедневно фиксируется около 60 инцидентов, когда общественный транспорт не может подъехать к остановкам из-за снежных завалов. Среднее время обработки каждой проблемной точки составляет от 2 до 2,5 часов.

Власти Подмосковья осуществляют непрерывный контроль за обращениями граждан. Наиболее важные запросы обрабатываются в приоритетном порядке (обеспечение доступа к больницам, клиникам, школам и обращения от людей с ограниченными возможностями) и передаются главам районов для контроля. Время рассмотрения заявок не превышает 24 часов. Также сформирован список из 100 самых проблемных адресов, которым уделяется особое внимание.

В течение 5-7 дней после завершения снегоуборочных работ будет организован вывоз собранного снега. Временно он складируется на специально отведенных территориях во дворах, откуда впоследствии будет доставлен на снегоплавильные пункты. Подобные площадки функционируют в каждом городском округе, общее их число превышает 200.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

