Муниципальные дороги в Одинцове убирают 42 единицы техники и 82 дорожника

В воскресенье столичный регион накрыли мощные снегопады. В понедельник осадки продолжились. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до середины недели. В Одинцовском округе в выходные дни прошла превентивная обработка дорожного покрытия. С воскресенья подрядные организации и муниципальные предприятия работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации округа.

В понедельник на выполнении работ по уборке улично-дорожной сети задействованы 42 единицы техники — 12 комбинированные дорожные машины (КДМ), 27 тракторов и 3 погрузчика. Также уборку муниципальных дорог общего пользования ведут 82 дорожных рабочих. В уборке дворовых территорий, внутриквартальных проездов и общественных пространств участвуют 93 единицы техники и 472 человека — дворники, сотрудники МБУ и подрядчиков.

Представители Одинцовской Госавтоинспекции просят граждан по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта, особенно в тех случаях, когда на автомобили установлены покрышки, предназначенные для эксплуатации в теплое время года.

Водителям при управлении транспортными средствами следует неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за прошедшие сутки в Московском регионе выпало аномальное количество осадков. В столице зафиксировали выпадение около трети от месячной нормы, в Подмосковье — свыше 50%.

В Московской области больше всего осадков выпало в Павловском Посаде, Горках Ленинских, Железнодорожном и Луховицах — 15 мм, Серпухове — 19 мм, Михневе — 21 мм, Черустях — 22 мм, что составляет 56% от нормы.

В Московском регионе в понедельник также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, на севере Подмосковья они будут сильные. Температура составит минус 1 — плюс 1 градус.