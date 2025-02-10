МТС заверил, что никуда не будет передавать данные с mos.ru при аренде самокатов

Данные пользователя с портала mos.ru при аренде электросамокатов никуда не будут передаваться, сервис получает только подтверждение о наличии верифицированного аккаунта, сообщили РИАМО в компании МТС Юрент.

«Сервисы кикшеринга не передают личные данные пользователей mos.ru — получаем только подтверждение, что у них есть подтвержденный аккаунт на mos.ru», — сообщили в компании.

Введение идентификации через mos.ru позволит точно знать, кто ехал на самокате в момент аренды. Если пользователь допустит нарушение, ему грозит за это штраф. За многократные нарушения пользователю будет заблокирован доступ ко всем сервисам аренды — идентификация через mos.ru как раз позволяет это сделать.

Операторы кикшеринга в прошлом году уже кратно повысили штрафы за нарушения правил сервиса и дорожного движения.

«Дополнительно повышать штрафы мы пока не планируем, но планируем с помощью в том числе идентификации тщательнее бороться с нарушителями», — резюмировали в компании.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что пользователи электросамокатов не смогут ездить без верификации. Чтобы арендовать самокат в Москве, пользователям нужно будет пройти верификацию на сайте mos.ru. Правило начнет действовать с открытия сезона проката в этом году.