«МТ ППК» повысит тарифы на пригородные поезда в Подмосковье

Компания «МТ ППК» с 1 октября 2026 года повысит стоимость проезда в скорых и скоростных пригородных поездах повышенной комфортности в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 1 октября 2026 года изменятся тарифы на проезд в скорых и скоростных пригородных поездах повышенной комфортности АО «МТ ППК». Изменения затронут поездки через станции Химки, Сходня, Зеленоград-Крюково, Алабушево и Подсолнечная. Новые цены дополнят тарифы, установленные со 2 января 2026 года.

Стоимость разовых билетов и абонементов на поезда 7000-й категории вырастет. Также изменится плата за провоз животных и ручной клади сверх установленной нормы в скорых и скоростных пригородных поездах. Новые тарифы опубликованы на сайте компании в разделе «Пассажирам».

Повышение тарифов вводится на основании постановлений правительства Москвы от 15 декабря 2015 года № 880-ПП и от 21 декабря 2018 года № 1666-ПП, а также распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области от 9 декабря 2025 года № 312-Р.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.