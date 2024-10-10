Мотоциклистам Подмосковья рекомендуют завершить мотосезон

В этом году теплая осень дала возможность несколько дольше ездить на мототранспорте, но теперь погода уже неустойчива, и в это время езда на мотоцикле может быть рискованной и опасной. Жителей Подмосковья призывают позаботиться о своей безопасности и своевременно принять решение завершить мотосезон, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Низкая температура, дожди, мокрый асфальт и опавшая листва могут спровоцировать аварию — снижается скорость реакции, ухудшается обзор — запотевший визор может стать причиной того, что вы вовремя не заметите пешехода, препятствие или поворот, и на дороге может быть скользко не только из-за листвы, но и из-за утренней гололедицы. На следующей неделе ночью уже обещают местами 0 градусов.

Всем, кто завершает мотосезон, следует подготовить мотоцикл к зиме — его необходимо тщательно вымыть, протереть лакокрасочные поверхности насухо и обработать полиролью, заменить масла и фильтры, смазать резиновые элементы, подготовить топливную систему — заменить остатки старого бензина новым и добавить стабилизатор, а ещё защитить аккумулятор — снять его и поместить на хранение до нового сезона в отапливаемом помещении. Важно выбрать и место хранения мотоцикла — это может быть или сухой отапливаемый гараж, или тент для защиты от пыли и дождя/снега. В случае если байк будет зимовать на улице, нужно проверить количество и плотность антифриза. Также важно позаботиться о мотоэкипировке — ее лучше хранить в темном прохладном шкафу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.