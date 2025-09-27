Мотосезон-2025 закрыли в Москве
27 сентября состоялся Московский мотофестиваль, который ознаменовал собой закрытие мотосезона в столице. Тысячи мотоциклистов проехали от МГУ по Садовому кольцу и обратно, сообщает MSK1.RU.
На время фестиваля была перекрыта внешняя сторона Садового кольца. Проведение события стало доброй традицией, завершающей мотосезон и подводящей его итоги.
Мотоциклисты начали собираться утром у МГУ. Любой желающий здесь мог не только испытать своего «железного коня», но и порисовать. В результате получился целый стрит-арт.
Сам масштабный пробег начался на Университетской площади. Мотоциклисты двигались колонной. Подержать их пришли родные и близкие. Фестиваль проходил под контролем Госавтоинспекции и других экстренных служб.
После финиша всех ждала развлекательная программа и выступления артистов.
В ходе фестиваля заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в Москве зарегистрировано порядка 110 тыс. мотоциклов. Он пожелала им безопасных дорог, здоровья и взаимовыручки. Также заммэра заявил, что количество ДТП в столице снизилось на 14%.
