«Мострансавто» завершило тестирование нового автобуса

После трех месяцев АО «Мострансавто» завершило тестирование автобуса среднего класса SAZ LE60 производства Самаркандского автомобильного завода SamAuto. Для оценки работы в реальных условиях транспортное средство курсировало на маршруте МАП № 6 г. Одинцово № 139 «НИИ Сельского хозяйства — Москва (м. Филевский парк)», за это время пассажиры совершили в автобусе больше 23 тыс. поездок. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мострансавто» проводило опрос среди жителей Московской области и водителей предприятия для определения степени удовлетворенности от поездок в SAZ LE60. Обратная связь от пассажиров и сотрудников показала, что респонденты отмечают комфорт во время поездок. За период тестирования не было зафиксировано аварийной или нештатной ситуации, системы работали без серьезных сбоев. Водители компании отметили удобство в управлении SAZ LE60, его высокую маневренность, эффективность эксплуатации.

На основе оценок жителей Московской области и сотрудников компании будет принято решение о поступлении данного автобуса в автопарк региона,

Низкопольный автобус SAZ LE60 сконструирован с учетом современных требований к удобству и безопасности пассажирских перевозок. В салоне могут комфортно и свободно разместиться 56 человек, 25 из них — в удобных креслах. Автобус оборудован кондиционером, электронным маршрутоуказателем, системой автоматического аудиоинформирования, датчиками пожарной сигнализации, 9-ю USB розетками для зарядки гаджетов, 9-ю камерами видеонаблюдения и двумя валидаторами. Отсутствие ступеней и низкий уровень входа обеспечивают доступность для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, в салоне есть специальная площадка для размещения инвалидного кресла с необходимыми креплениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал.