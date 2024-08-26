«Мострансавто» завершило обслуживание фестиваля «Славянское подворье» в Подольске

Автобусы «Мострансавто» перевезли гостей и участников фестиваля народного творчества «Славянское подворье», который состоялся 25 августа на берегу реки Пахры вблизи культурно-просветительского центра «Дубровицы» в округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В работе были задействованы автобусы из различных филиалов компании. Транспортные средства курсировали по специальным маршрутам. Проезд для посетителей и участников мероприятия был бесплатным.

Все автобусы прошли обязательный предрейсовый контроль. Специалисты проверили системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями был проведен дополнительный инструктаж о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров и ПДД.

В рамках фестиваля состоялся конкурс среди творческих коллективов со всего Подмосковья. Гости могли посетить сельскохозяйственную выставку, площадку фермерских хозяйств, трапезную, музейный квартал, ярмарку народных промыслов и другие тематические зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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