Мострансавто выпустит в Подмосковье космическую карту Стрелка

Мострансавто к 65-летию первого полета человека в космос выпустит в Подмосковье лимитированную серию транспортных карт «Стрелка». Карты с четырьмя вариантами дизайна поступят в продажу до конца апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Серия приурочена к юбилею полета Юрия Гагарина. На лицевой стороне карт разместят изображения ракеты и космонавта, а также надпись «Поехали!». Общий тираж составит 5 тыс. экземпляров. Приобрести карты можно будет в кассах некоторых автовокзалов и автостанций Мострансавто. О старте продаж компания сообщит дополнительно.

Карта «Стрелка» действует на городских, пригородных и междугородних маршрутах перевозчика. Для пассажиров предусмотрена система лояльности: чем больше поездок за 30 дней, тем выше скидка. С 21-й по 30-ю поездку она составляет 10%, с 31-й по 40-ю — 15%, с 41-й по 50-ю — 20%, с 51-й — 35%.

Сейчас предприятие обслуживает более 1,4 тыс. маршрутов. В автопарке Мострансавто свыше 5 тыс. автобусов, которые ежедневно перевозят более 1,5 млн пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.