Мострансавто выпустит в Подмосковье 10 тыс карт «Стрелка» к юбилею

АО «Мострансавто» к 100-летию компании выпустит в Подмосковье лимитированную серию транспортных карт «Стрелка» тиражом 10 тыс экземпляров. Приобрести их можно будет в кассах отдельных автовокзалов и автостанций перевозчика, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто совместно с региональным минтрансом подготовило два юбилейных макета карт «Стрелка». Эксклюзивная серия приурочена к столетию предприятия, которое является ключевым автобусным перевозчиком Московской области.

О поступлении карт в продажу компания сообщит дополнительно. Приобрести их можно будет в кассах некоторых автовокзалов и автостанций Мострансавто.

«Мы уверены, что юбилейные карты "Стрелка" станут не только удобным платежным инструментом для всех, кто пользуется нашими услугами, но и памятным сувениром для коллекционеров», — отметили в Мострансавто.

Карта «Стрелка» позволяет оплачивать проезд на городских, пригородных и междугородных маршрутах перевозчика. Для пассажиров действует система лояльности: с 21 по 30 поездку скидка составляет 10%, с 31 по 40 — 15%, с 41 по 50 — 20%, с 51-й поездки — 35%. Сейчас предприятие обслуживает более 1,4 тыс. маршрутов и располагает автопарком свыше 5 тыс. автобусов, которые ежедневно перевозят более 1,5 млн пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.