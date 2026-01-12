«Мострансавто» увеличило водительский состав на 235 человек в 2025 году

Гендиректор «Мострансавто» Андрей Майоров рассказал об итогах 2025 года на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Перед „Мострансавто“ стояли две критически важные цели на 2025 год — снижение жалоб и завершение года с положительным балансом», — сказал он.

Для их достижения предпринимались эффективные шаги: в первую очередь количество водителей было увеличено на 235, а число автобусов в ремонте было снижено на 41%. Выполнение рейсов выросло на 2,4%. Также были открыты новые цеха по ремонту.

Майоров отметил, что одна из ключевых целей на 2026 год — достижение роста скорости движения в пиковые периоды на 1%. Также запланировано завершение перехода на новые контракты на топливо. Еще одна важная задача — запуск беспилотного автобуса без пассажиров. Такой транспорт сможет закрыть дефицит на отдельных маршрутах, добавил Майоров.

В прошлом году «Мострансавто» (МТА) обновило 284 автобуса в Ленинском (26), Богородском (13), Балашихе (12), Домодедове (12), Одинцовском (10), Щелкове (10), Наро-Фоминском (9), Долгопрудном (8), Подольске (8) Люберцах (7) и других округах. В планах на 2026 год — обновить еще не менее 250 автобусов. Кроме того, по просьбам жителей были изменены схемы движения на 130 маршрутах, дополнительно выпущено более 270 автобусов на 127 маршрутах, повышен класс транспортных средств на 38 маршрутах, скорректировано расписание на 246 маршрутах.

В прошлом году Москве передали 25 маршрутов из Химок, Красногорска, Долгопрудного и Одинцова до столицы, например, маршруты №1434 (бывший №434) — от станции метро «Планерная» до ЖК «Эдем» и №1343 (бывший №343) — от станции метро «Беломорская» до мкр. Новогорск в Химках. Все это позволило высвободить более 100 автобусов, которые направили на самые востребованные направления к МЦД и ж/д станциям на северо-западе и западе Подмосковья.

В планах на 2026 год передать столице еще 54 маршрута на северо-западе, западе и юго-западе, а также севере и северо-востоке региона. Это позволит перенаправить на самые востребованные направления еще 442 автобуса. Всего за 4 года планируют перенаправить 170 маршрутов (1590 автобусов).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что обеспечение удобства населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.

