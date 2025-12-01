Мострансавто уточнил правила перевозки животных в автобусах Подмосковья

Мострансавто напомнил жителям Подмосковья о действующих правилах перевозки домашних животных в автобусах компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажиры могут бесплатно перевозить животных весом до 10 кг при условии, что питомец находится в переноске или клетке с габаритами не более 120 см. Контейнер с животным должен быть на руках у пассажира и не занимать отдельное место.

Собаки-поводыри сопровождающих лиц с ограниченными возможностями здоровья также перевозятся бесплатно. При этом собака должна быть в наморднике, на поводке и иметь опознавательный знак.

Средних и крупных собак разрешено перевозить только в наморднике и на коротком поводке, с оплатой отдельного места. В городских автобусах стоимость перевозки составляет 63 рубля, в пригородных — от 63 до 189 рублей в зависимости от расстояния.

Владелец обязан следить за чистотой и поведением животного. Запрещено перевозить животных и птиц, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью пассажиров. Правила перевозки регламентированы постановлением правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1586.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.