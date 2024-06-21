«Мострансавто» совершили более 4 млн поездок до аэропортов с начала года

С начала года пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 4 млн поездок до аэропортов Подмосковья. Компания обслуживает 16 маршрутов, обеспечивающих транспортную связь аэроузлов с различными городами региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За минувший период самым популярным способом оплаты проезда на всех маршрутах стали банковские карты — более 1,7 млн регистраций. С помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» пассажиры совершили почти 860 тысяч поездок. По социальным картам зафиксировано более 1,4 млн трансакций.

Чаще всего жители и гости региона выбирали маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», на нем было зафиксировано почти 1,2 млн поездок.

В ведомстве напомнили, что пассажирам, планирующим поездки с багажом, необходимо обращать внимание на его габариты: бесплатно в автобусах «Мострансавто» можно перевозить ручную кладь длиной, шириной и высотой до 120 см. Стоимость перевозки более крупного багажа (его параметры в сумме не должны превышать 180 см) в городском и пригородном (при поездке протяженностью до 25 км) сообщении составляет 54 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 108 рублей, далее 50 км — 162 рубля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.