Мострансавто сообщило о временной недоступности покупки билетов онлайн

Пассажиры Мострансавто временно не могут купить автобусные билеты через интернет из-за приостановки работы дата-центра. Восстановление сервисов может занять до 24 часов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Онлайн-покупка билетов на автобусы Мострансавто временно недоступна из-за приостановки работы дата-центра, обеспечивающего работу этих сервисов. По имеющейся информации, их полное восстановление потребует до 24 часов. Мострансавто — подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До восстановления сервисов пассажиры могут купить билет при посадке в автобус. Для оплаты доступны стационарные валидаторы в салонах и мобильные терминалы у водителей.

В автобусах Мострансавто, парк которого насчитывает более 5 тыс. транспортных средств, запрещены оплата проезда и прием денежных средств наличными. Запрет закреплен законом Московской области от 7 июня 2022 года № 85/2022-ОЗ. Оплатить проезд можно только безналичным способом — банковской, транспортной или социальной картой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.