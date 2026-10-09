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Товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов в 2025 году

Президент России Владимир Путин 9 октября заявил, что объем торговли со странами Содружества Независимых Государств в 2025 году превысил 110 млрд долларов, сообщает газета «Известия» .

За первую половину 2026 года взаимная торговля выросла еще на 12%. По словам Путина, более 90% расчетов страны проводят в национальных валютах. Созданная финансовая инфраструктура защищена от внешнего воздействия.

«Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать барьеры», — подчеркнул Путин.

Деловые круги стран СНГ реализуют промышленные и инфраструктурные проекты, создают евразийские производственные цепочки и модернизируют коридоры «Север — Юг» и «Восток — Запад». Страны развивают импортозамещение, наращивают выпуск оборудования, машин, лекарств и сельхозпродукции.

Путин также отметил сотрудничество в борьбе с коррупцией, отмыванием денег, терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и цифровой преступностью. Россия поддерживает внесенные на одобрение саммита решения по уголовной юстиции, предотвращению киберпреступлений и охране границ.

По словам президента, страны СНГ выступают за справедливый многополярный миропорядок с центральной ролью ООН и опорой на международное право.

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