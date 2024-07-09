«Мострансавто» сдало на утилизацию 333 списанных автобуса с начала года

С начала года «Мострансавто» сдало на утилизацию 333 списанных автобуса различной вместимости. Общий вес вторичных материалов составил 2,9 тыс. тонн. Компания планирует передать на ликвидацию еще около 300 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На переработку переданы транспортные средства марок ГолАЗ-6228, ЛиАЗ 5292, ГолАЗ-5251, ЛиАЗ 429260. Это помогает высвободить в филиалах площади для размещения активного автопарка, а также новых автобусов, и пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома. Кроме того, предприятие экономит деньги: после утилизации автобусы снимаются с учета в госавтоинспекции, на ТС прекращается начисление ежегодного транспортного налога.

Линейный автопарк предприятия насчитывает более 6 тыс. автобусов. Мострансавто обслуживает почти 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов регулярного сообщения и ежедневно перевозит около 1,6 млн пассажиров.

убернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.