Мострансавто разъяснил правила перевозки елок в Подмосковье до 8 февраля

Жители Подмосковья могут бесплатно перевозить новогодние деревья в автобусах Мострансавто при соблюдении определенных размеров до 8 февраля в рамках акции «Сдай елку на переработку», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области до 8 февраля проходит экологическая акция «Сдай елку на переработку». Мострансавто и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона напомнили о правилах перевозки хвойных деревьев в автобусах.

Акция организована министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Елки, сосны и пихты после праздников будут переработаны в техническую щепу для благоустройства, компостирования и в качестве корма для животных.

Согласно статье 22 Федерального закона № 259, деревья с суммой длины, ширины и высоты до 120 см можно перевозить бесплатно. За более крупные деревья, но не превышающие 180 см по сумме параметров, взимается плата. В городских автобусах перевозка стоит 73 рубля, в пригородных — 73 рубля до 25 км, 146 рублей до 50 км, 219 рублей свыше 50 км.

Дерево должно быть упаковано в пленку, ткань или чехол и связано, чтобы избежать загрязнения салона. Водитель вправе отказать в перевозке неупакованного дерева, если оно мешает другим пассажирам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.